Ушел из жизни бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов

13:30 | 17.04.2018

На 91-м году жизни скончался почетный гражданин Свердловской области, президент Уральского землячества, бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов. Его жизнь была тесно связана со Средним Уралом. На протяжении почти 40 лет он занимал различные ответственные посты. Свои соболезнования родственникам Якова Рябова выразил губернатор Евгений Куйвашев.



«Яков Рябов повлиял на укрепление экономической мощи области, способствовал повышению объемов производства и росту производительности труда. Во время работы в Москве он работал над укреплением обороноспособности страны, модернизацией военно-промышленного комплекса. Везде он держал «марку качества», демонстрировал крепкий уральский характер», — отметил в своем послании глава Свердловской области.





Фото: ruzgazeta.ru