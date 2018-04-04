В Екатеринбурге сотрудница компании сотовой связи передала детализацию звонков абонента третьему лицу

11:20 | 6.04.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор сотруднице компании сотовой связи Екатерине Сажиной, которую признали виновной в нарушении тайны телефонных переговоров.



В декабре 2017 года Сажина, являясь специалистом регионального офиса продаж компании сотовой связи, за вознаграждение передала третьему лицу данные о соединениях абонента-женщины за август 2016 года, нарушив таким образом конституционные права гражданина на тайну телефонных переговоров. Передача информации происходила через социальную сеть.



Преступление вскрылось, когда сотрудники службы безопасности компании обнаружили поддельное заявление о получении детализации звонков якобы от лица абонента.



Учитывая раскаяние женщины, суд вынес ей мягкое наказание – штраф в 20 тысяч рублей. Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: product-test.ru