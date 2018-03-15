Кинозал для незрячих людей открылся в Нижнем Тагиле

09:18 | 17.03.2018

Кинозал для незрячих людей будет работать на базе первого филиала Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.



Все фильмы в новом кинотеатре будут идти со скрытым тифлокомментированием, благодаря чему посетители смогут воспринимать киноленты самостоятельно.



В рамках работы кинотеатра люди с ограниченными возможностями будут знакомиться с классикой и новинками отечественного и зарубежного кино, играть в настольные игры. Всё это в рамках социального проекта «Инклюзив».



Отметим, что на просмотр приглашают также и зрячих зрителей. Благодаря их присутствию "особые" зрители почувствуют себя полноценными членами общества, а зрячие, наоборот, смогут понять, каково это — жить без зрения.



Фото: golovinskiy.mos.ru