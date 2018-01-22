Екатеринбургского следователя, задержанного накануне ФСБ, поместили под домашний арест

17:07 | 23.01.2018

Начальник отделения следственной части Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу Геннадий Львов помещен под домашний арест. Материал по вынесению меры пресечения в отношении силовика поступил сегодня. Решение выносил заместитель председателя суда Александр Тараненко, ранее разбиравший дело журналиста Аксаны Пановой.



Как сообщили veved.ru в пресс-службе Ленинского районного суда уральской столицы, Александр Тараненко вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 21 марта.



Напомним, что Геннадий Львов был задержан накануне сотрудниками ФСБ при передаче ему 1,5 миллиона рублей, которые он получил за возбуждение уголовного дела. По неофициальным данным, следователь принял решение о возбуждении уголовного дела по материалам, которые не находились в его производстве.



Сегодня по данному факту сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области устроили масштабную проверку деятельности отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Екатеринбурга. По некоторым данным, один из оперативников ОЭБиПК был посредником по передаче денег от интересантов следователю.