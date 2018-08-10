В двух городах Зауралья дольщики не могут дождаться жилья

15:28 | 13.08.2018

В Зауралье заморожено строительство двух многоквартирных домов в Кургане и Шумихе, которые возводили за счет вложений дольщиков. Ситуацию обсудили на сегодняшнем совещании в правительстве региона. Губернатор Алексей Кокорин поручил держать ее на особом контроле.



В областном центре строительство многоэтажного дома по улице Куйбышева было заморожено еще с 2007 года. Пострадавшими признаны 7 участников долевого строительства. В 2011 году объект пустил с молотка конкурсный управляющий. По данным пресс-службы губернатора, сегодня решаются вопросы по формированию земельного участка под дальнейшую застройку, сформирован план-график по завершению строительства, который направлен в Министерство строительства и ЖКХ РФ.



В Шумихе возведения многоквартирного дома ожидают 7 дольщиков и 11 собственников долей в доме. Информация по объекту направлена в правоохранительные органы. Директор фирмы-застройщика привлечен к административной ответственности.



«По объектам, которые не достроены, вопрос держите на контроле. Обращения граждан, которые по законодательству попадают в эту категорию, должны быть полностью удовлетворены», — отметил в ходе совещания губернатор области Алексей Кокорин.



Отметим, с 1 июля этого года серьезно ужесточены требования к застройщикам на федеральном уровне. Они должны иметь опыт работы не менее трех лет и разрешение на ввод в эксплуатацию от 10 тысяч квадратных метров жилья. Собственные средства строительной организации должны составлять не ниже 10 % от планируемой стоимости объекта, также застройщик не может привлекать кредиты и займы, кроме целевых, не имеет права создавать коммерческие и некоммерческие организации и совершать сделки, не связанные с долевым строительством. Вводится обязательный надзор уполномоченного банка.