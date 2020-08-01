Управление ФССП по Пермскому краю: Теперь должники могут получить рассрочку

12:02 | 11.08.2020

20 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №215-ФЗ от 20.07.2020, регулирующий порядок предоставления рассрочки по исполнительным документам и другие особенности возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции.

О том, каким образом на практике будут реализовываться положения данного нормативно-правового акта, мы поговорили с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - заместителем главного судебного пристава Пермского края лейтенантом внутренней службы Екатериной Кылосовой.

- Екатерина Наильевна, на какие категории должников распространяется действие данного закона?

- Федеральным законом №215-ФЗ от 20.07.2020 «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» предусматривается предоставление судебным приставом-исполнителем определенным категориям должников на основании их заявления рассрочки исполнения требований исполнительных документов, без обращения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. К данным категориям должников отнесены: юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, за исключением тех, к которым применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Также рассрочка предоставляется должникам-гражданам, являющимся получателями пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и не имеющим иных источников доходов и недвижимого имущества (за исключением единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения), если совокупный размер пенсии составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда.

- Каковы условия предоставления рассрочки?

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставление рассрочки будет осуществляться по исполнительным документам имущественного характера, за исключением требований по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, о компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Сумма задолженности по исполнительным документам, в отношении которой должник вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки, не может превышать 15 млн рублей.

Гражданам рассрочка предоставляется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании задолженности по кредитному договору (займу) на срок, указанный в заявлении (с приложенным графиком погашения задолженности), но не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года. При этом сумма задолженности по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании задолженности, не должна превышать 1 млн рублей.

- Закон предполагает какие-либо запреты, связанные со взысканием долгов?

- Законом установлен запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности соответствующими юридическими лицами в отношении граждан, которым предоставлена рассрочка. То есть коллекторские организации не имеют права осуществлять какую-либо работу с данной категорией должников.

Также в соответствии с документом в отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года включительно судебными приставами не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств.

- Не скажутся ли ограничения, регламентированные данным законом, на эффективности работы службы?

- Не думаю. Реализация Федерального закона позволит обеспечить защиту наиболее уязвимых категорий граждан и организаций и минимизировать для них долговую нагрузку в период распространения коронавирусной инфекции. Российским законодательством для судебных приставов предусмотрено достаточно полномочий, чтобы работа по восстановлению нарушенных прав взыскателей велась в непрерывном режиме.

Мы по-прежнему будем активно применять меры, понуждающие должников к погашению задолженностей. В частности, накладывать запреты на осуществление регистрационных действий в отношении имущества неплательщиков, ограничивать их в праве выезда за пределы Российской Федерации, в специальном праве на управление транспортным средством, использовать административную и уголовную практику.

Из мер принудительного взыскания, постоянно применяемых судебными приставами, наиболее эффективными являются обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должников, удержание долга из заработной платы и иных доходов, арест и последующая реализация недвижимости и транспортных средств.

- А насколько эффективны данные меры, если говорить языком цифр?

- С начала года прикамскими судебными приставами ограничены в праве выезда за пределы РФ более 65 тысяч должников, благодаря применению данной меры удалось взыскать около 2,5 млрд рублей. Еще около 18 млн рублей взыскано благодаря ограничению в специальном праве на управление транспортным средством. Отметим, что на сегодняшний день не имеют права садиться за руль почти 3 тысячи пермяков, имеющих долги.

В результате принудительной реализации арестованного имущества в 1 полугодии 2020 года выручено и перечислено взыскателям более 117 млн рублей. С января по июнь судебными приставами- исполнителями составлено более 3 тысяч актов описи и ареста имущества, в том числе транспортных средств. В отчетном периоде арестовано 326 автомобилей, принадлежащих должникам, общей стоимостью около 128 млн рублей.

Таким образом, благодаря применению мер принудительного исполнения за 6 месяцев 2020 года судебными приставами Пермского края взыскано почти 5 млрд рублей, в том числе кредитов на сумму более 880 млн рублей, административных и уголовных штрафов – около 300 млн рублей, коммунальных платежей — 315 млн рублей, алиментов свыше 120 млн рублей, долгов по заработной плате - чуть больше 60 млн рублей.

- Екатерина Наильевна, к работе судебных приставов у граждан всегда возникает много вопросов. По долгу службы судебный пристав находится между двух огней. По мнению взыскателя, он работает слишком медленно, а по мнению должника - слишком быстро. В связи с пандемией в этом году большинство государственных органов вынуждены были ограничить личный прием, в том числе и ваша структура. Возможен ли сегодня непосредственный контакт гражданина с сотрудником органов принудительного исполнения, или служба по-прежнему работает с должниками и взыскателями дистанционно?

- На сегодняшний день возможен как непосредственный контакт стороны исполнительного производства с судебным приставм-исполнителем, так и дистанционное взаимодействие.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и его структурных подразделениях прием граждан возобновлен. Но осуществляется он в ограниченном режиме и по предварительной записи.

Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на личный прием» на официальном сайте УФССП России по Пермскому краю, который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.

При осуществлении электронной записи граждане могут выбрать наиболее удобный для себя день и время приёма. Функционал сервиса позволяет гражданам направить заявку на личный прием к должностным лицам службы судебных приставов не ранее трех дней от текущей даты и до тридцати дней до приема.

В целях безопасности сотрудников и посетителей подразделений судебных приставов прием сторон исполнительного производства и их официальных представителей осуществляется только при наличии индивидуальных средств защиты.

Если говорить о дистанционном взаимодействии сторон исполнительного производства и должностных лиц службы, то здесь наиболее удобным представляется электронный сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С его помощью взыскатели и должники могут получать юридически значимые процессуальные документы, выносимые судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства, а также подавать обращения, заявления, ходатайства и жалобы в электронном виде.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности, а также произвести её оплату можно с помощью интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств» или Единого портала государственных услуг.

Если вопрос требует срочного реагирования, то связаться с должностными лицами Управления можно по дежурным номерам телефонов, указанным на официальном сайте УФССП России по Пермскому краю в разделе «Контакты». Кроме звонков по телефонам, граждане могуть направлять свои обращения по почте, как по обычной, так и по электронной.

ФОТО: r59.fssp.gov.ru

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