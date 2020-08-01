Headliner дотянулся до неба

14:55 | 10.08.2020

В первом пермском небоскребе идут отделочные работы

Проект жилого квартала «Гулливер» в центре Перми близится к завершению. Из 9 объектов в работе остаются только три дома по Революции, 52, 52В и 48В (Headliner). Все они находятся в высокой степени готовности и будут сданы осенью. Также до конца года АО «КОРТРОС-Пермь» передаст в муниципальную собственность общественный парк площадью более 2 гектаров.

ЖК «Гулливер» - не первый проект ГК «КОРТРОС» в Перми, и каждый из них по-своему уникален. В первую очередь это связано с особыми характеристиками жилой среды, которая создается при застройке и формирует новое качество жизни. Не случайно Группа компаний регулярно занимает топовые позиции в рейтингах застройщиков Московского региона, Пермского края и Свердловской области. А четкое соблюдение сроков и качество строительства обеспечивают «КОРТРОСу» место в двадцатке самых надежных девелоперов России по версии Forbes.

На прошлой неделе с опытом компании по комплексному освоению территории познакомился врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. В сопровождении генерального директора АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолия Маховикова и председателя совета директоров компании Виктора Кривошеина он посетил строительную площадку ЖК «Гулливер».

Целью визита была также инспекция выполнения застройщиком социальных обязательств. И, в частности, осмотр детского сада, построенного в ЖК «Гулливер». Трехэтажное здание, рассчитанное на 160 мест, компания возвела менее чем за год и в декабре прошлого года безвозмездно передала в городскую собственность. Из-за эпидемиологических ограничений садик начал работу только в июле. Сейчас здесь открыта дежурная группа.

Детский сад в ЖК «Гулливер» построен в соответствии с соглашением, заключенным 3 года назад между правительством Пермского края, администрацией г. Перми и АО «КОРТРОС-Пермь». С передачей этого объекта городу компания первой среди пермских девелоперов выполнила условия соглашения о муниципально-частном партнерстве.

- В Прикамье есть ответственные застройщики, которые строят социальную инфраструктуру и передают ее муниципалитетам. О чем договорились, то и делают. И задача краевых и муниципальных властей - со своей стороны, помогать застройщикам, – прокомментировал врио губернатора.

Также Дмитрий Махонин побывал на центральной площадке парка возле памятника пермяку, актеру театра и кино, Заслуженному артисту РСФСР Георгию Буркову, созданному по инициативе ГК «КОРТРОС» и установленному силами компании. Здесь Анатолий Маховиков вручил врио губернатора статуэтку, воспроизводящую памятник, а близкий родственник Г.И. Буркова Алексей Гоголев – книгу, изданную в Перми в память об артисте. Дмитрий Махонин поддержал идею назвать новый парк в честь Георгия Буркова.

Напомним, памятник нашему земляку был торжественно открыт 2 года назад, к 85-летию со дня рождения Георгия Буркова. Тогда же была завершена первая очередь реконструкции парка – обустроена территория вокруг центральной площадки. Постепенно благоустраивались придомовые территории домов, веденных в эксплуатацию, обеспечивалось наполнение территории детского сада.

Сегодня завершается заключительный этап реновации парка. В окончательном виде он будет соответствовать архитектурной концепции, которая проходила публичные слушания, включая дополнительное масштабное озеленение, дорожно-тропиночную сеть, уличное освещение, площадки для отдыха, малые архитектурные формы и прочее.

- Делать городскую среду современной, комфортной, привлекательной прежде всего для людей - это миссия нашей компании, - отметил Анатолий Маховиков. - Мы создаем такую среду, и это наш вклад в будущее.

Что будет в парке – перечислять можно долго. Но даже самый подробный перечень бессилен передать удивительную атмосферу, которая царит здесь. Уже осенью ее смогут почувствовать не только жители квартала, но и все пермяки.

- Здесь можно будет свободно гулять, отдыхать, заниматься спортом, - говорит Виктор Кривошеин. – Мы сохранили все, что возможно, и заменили там, где было необходимо. Парк в «Гулливере» - потрясающий!

Конечной точкой визита врио губернатора стал самый высокий жилой дом в Перми, который «КОРТРОС» возводит под брендом Headliner. Дмитрию Махонину продемонстрировали элементы технического оснащения комплекса, в том числе выполненные по технологии «умный дом», планировку квартир, ход отделочных работ. А еще участники встречи смогли взглянуть на город с крыши небоскреба. И увидеть сразу всю Пермь – не на спутниковой карте или снимках с высоты птичьего полета, а вживую. В том числе и ее сердце – башни ЖК «Гулливер» и парк вокруг.

Напомним, основные строительные работы начались в квартале №179 в ноябре 2015 года. Концепция ЖК «Гулливер» разработана Пабло Лорензино (Архитектурное бюро Антони Бешу, Франция). Сохранение парка в центре квартала изначально предусмотрено концепцией застройки. Его реновация и безвозмездная передача городу закреплены в договоре аренды земельного участка. Общая площадь застройки квартала - 9,47 га, в том числе парк - 2,02 га и еще столько же – озеленение придомовых территорий. В ЖК предусмотрено 9 объектов, включая детский сад. Срок завершения строительства - 2020 год.

Ольга БОРЗУН

ФОТО: Илья Радченко

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