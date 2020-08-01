Пермь: газетный номер
18:53 | 3.08.2020
«КОРТРОС-Пермь» завершает масштабную стройку в центре города
Анатолий Маховиков: Найти баланс интересов жителей, власти и бизнеса – основная задача компании
В июле в руководстве АО «КОРТРОС-Пермь» произошли перемены, для многих ставшие неожиданными. О ходе строительства, планах компании и перспективах строительной отрасли в Перми в целом рассказывает Анатолий Маховиков, недавно возглавивший проектный офис компании.
- Анатолий Юрьевич, с чем связано это неожиданное решение?
- Для меня оно не было спонтанным. Я давно планировал оставить госслужбу. Два года назад были договоренности о том, что я стану вице-президентом Пермской торгово-промышленной палаты. Но в то время на региональном уровне были серьезные сложности во взаимоотношениях бизнеса и власти, и Максим Геннадьевич Решетников попросил меня занять должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. И я согласился помочь.
За два года сделано достаточно много – наметились перемены в налоговой политике региона, внесен ряд законодательных инициатив на федеральный уровень, снизилось давление на бизнес. А в этом году в связи с пандемией на всех уровнях предпринимаются беспрецедентные меры поддержки бизнеса. В Пермском крае под руководством врио губернатора Дмитрия Николаевича Махонина приняты максимально широкие пакеты мер поддержки – по этому показателю регион вошел в десятку лучших субъектов.
Это с одной стороны. С другой - работа в КОРТРОСе привлекает сложностью, новым уровнем задач. Мне это интересно.
– Официальное название вашей должности – генеральный директор проектного офиса АО «КОРТРОС-Пермь». Что это за структура?
- Тут не имеется в виду какой-то частный проект. Скорее речь идет о проектном подходе в широком смысле, решении ключевых задач ГК «КОРТРОС» в Перми. А ключевой вопрос сегодня – это, конечно, земля.
- Это понятно – проект в квартале 179 близок к завершению. Есть какие-то подвижки в подборе новой площадки? Прежнее руководство АО «КОРТРОС-Пермь» не скрывало заинтересованности в проекте «Пермь-сити» в районе ДКЖ...
- Мы сейчас прорабатываем 4 варианта, еще будем обсуждать их с ГК «КОРТРОС». Территория ДКЖ и сегодня рассматривается как приоритетная, есть предварительные договоренности о приобретении участка в 3 гектара.
- А что такое 3 гектара с точки зрения строительства?
- Это 60 тысяч кв. метров жилья и полтора года работы. Не наш масштаб, конечно. Работаем над приобретением еще нескольких участков на этой территории у разных собственников. Кроме того, рассматриваем также площадку в Мотовилихе.
- А другие направления приложения возможностей «КОРТРОСа», помимо жилищного строительства, не рассматриваются?
- Вообще масштабных задач для строителей в Перми достаточно, особенно имея в виду предстоящий юбилей города. Но это если решать их совместно с властью. В частности, это могла бы быть реновация застроенных территорий. В Москве вон не только реконструируют пятиэтажки, но уже и сносят их под современное строительство.
В Перми об этом, конечно, говорить рано. Но вот, к примеру, жилые двухэтажки на той же улице Куйбышева можно было бы и снести. Зачем они в центре города? На этой территории вполне возможно развернуть современную застройку.
Или возьмем приведение в порядок фасадов в центре города. Дело хорошее, конечно, но с привлечением застройщиков можно было бы не просто подновить фасад, а реконструировать этот жилой фонд.
И к реконструкции пятиэтажек при объединении усилий власти и застройщиков можно было бы подойти комплексно: модернизировать сети, обустроить новые фасады, лоджии, за счет пристроев увеличить метраж, создать современную территорию.
- «КОРТРОС» известен как пионер комплексного развития территорий. Применительно к старому жилому фонду такой подход возможен?
- Конечно. Я имею в виду именно комплексную реновацию, кварталами, особенно там, где у нас достаточно рыхлая пятиэтажная застройка, – на улице Газеты «Звезда», например.
- Возможно, жители таких домов не поддержали бы эту идею.
- Людей ведь можно заинтересовать. Например, если связать реконструкцию дома с освобождением от коммунальных платежей, – кто же откажется? Здесь нужны решения, которые отвечали бы интересам всех участников процесса обновления города, - жителей, власти и бизнеса.
- Кстати, о взаимоотношениях власти и бизнеса - почему-то краевые и муниципальные объекты с трудом находят исполнителей. Сегодня на слуху много анонсированных строек, в том числе социальной, спортивной инфраструктуры. Но за тот же Дворец спорта на Парковом, например, что-то никто из застройщиков не бьется.
- Ну, Дворец спорта действительно пока только анонсирован, там еще и проекта нет. У нас и с готовыми проектами сложно, и не только в Перми. Тот же обход Чусового – огромный госзаказ на 2 миллиарда, и никто не хотел браться. Потому что каждый, просчитав экономику, понимал: он останется в убытке на 100 миллионов. Только потом, когда пересчитали стоимость строительства, нашли исполнителя.
- Так в чем же тут дело?
- Первое – это низкое качество проектов. Профессионалы строительного рынка знают, что при слабом проекте их ждут сложности, дополнительные внеплановые затраты, нарушение сроков, а следом и санкции. И второе – у нас на протяжении многих лет очень низкие расценки на строительные работы, ниже, чем в других регионах. Над этим надо работать. Если по экономике не получается, кто будет строить?
Если говорить о Дворце спорта на 10 тысяч зрителей, городу он действительно нужен. Потому что ни одна мировая звезда не включит в свое турне город, где нет десятитысячника. Нужно ли его строить именно на Парковом – другой вопрос. Там и так достаточно перегруженная транспортная инфраструктура. И дело не только в этом.
Возьмите стадион «Лужники» – его строили к Олимпиаде-80 на окраине Москвы. Но при этом обеспечили всей инфраструктурой, в том числе и транспортной. И что, «Лужники» остались на окраине? Ничего подобного, вокруг них вырос огромный район.
Такие объекты сами по себе становятся центрами притяжения. В этой логике новый Дворец спорта можно было бы строить и за Камой. Если замкнуть Северный обход и соединить Кировский и Орджоникидзевский районы, доступность будет высокая. Или можно двигаться в сторону аэропорта, или Липовой горы – после реконструкции Героев Хасана тут большие возможности для развития.
- Похоже, мы возвращаемся к дискуссии о том, нужно ли развивать Пермь вширь, застраивая пригороды, или правильнее идти по пути уплотнительной застройки.
- Тут важно соблюдать баланс – стимулировать развитие окраин, но при этом активно заниматься и реновацией центра. А то, знаете, есть такие города-«бублики» - Детройт, например. Окраины процветают, а центр умер.
- Возвращаясь к «Гулливеру» – «КОРТРОС-Пермь» завершает Headliner, последнюю и самую высокую сдвоенную башню комплекса. В апреле на площадке, как и у всех строителей, были паузы, пока оперштаб не принял решение не останавливать строительство жилья. Есть ли отставание по срокам?
- Да, паузы были, но теперь мы идем графике. Один из объектов готов, второй в высокой степени готовности. Думаю, за август-сентябрь строительство жилья в ЖК «Гуллевер» завершим.
И не будем забывать, что нам еще предстоит выполнить социальное обязательство по передаче в муниципальную собственность парка. Думаем уже инициировать поэтапную передачу городу дорожной сети, коммуникаций, освещения – это все проходит приемку отдельно, процесс небыстрый.
- В части зеленых насаждений парк еще не завершен?
- Да, предстоит еще заместить старые больные деревья, которые пришлось сносить. Вместо них в парке появятся молодые крупномеры – а взрослые деревья рекомендуется высаживать не раньше конца сентября – начала октября. Это и будет завершением работ над парковой зоной.
Есть предложение назвать парк именем Георгия Буркова - здесь силами «АО «КОРТРОС-Пермь» при поддержке города установлен памятник нашему знаменитому земляку. Мы уже предварительно обсуждали этот вопрос с администрацией Перми. Если будет такая инициатива от жителей квартала, город ее поддержит.
Для нас мнение жителей тоже всегда остается решающим. Наша строительная компания была и будет социально ориентированной. «КОРТРОС-Пермь» строит для комфортной и безопасной жизни людей, создает новые пространства, которые украшают город. Найти баланс интересов власти, строителей и жителей – это и есть основная задача компании.
СПРАВКА
Проект строительства жилого квартала «Гулливер» в центре Перми реализует АО «КОРТРОС-Пермь». Облик квартала формируют 8 жилых домов переменной этажности - сдвоенные 20-23-25-32-этажные башни и 2-5-8-этажные здания со встроено-пристроенными коммерческими помещениями вдоль ул. Революции. Архитектурной доминантой ЖК станет первый разрешенный к строительству в столице Прикамья небоскреб – 32-этажный жилой дом высотой в 100 метров. Первый дом ЖК введен в эксплуатацию в 2017 году, завершающий объект сдается в этом году. Вместе с готовым жилым кварталом Пермь получит общественный парк площадью более 2 гектаров.
Ольга БОРЗУН
ФОТО АО «КОРТРОС-Пермь»
© «Вечерние ведомости»
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