Пермь: газетный номер
20:12 | 2.07.2020
Пермский крайсовпроф: «Умение договариваться – наша сильная сторона»
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя региональной инспекции Государственного жилищного надзора Евгения Курочкина, председатель общественного совета при министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, руководитель регионального центра оценки качества «ЖКХ контроль» Михаил Борисов, исполнительный директор ФГУП «ФЭСКО» (Федеральная энергосервисная компания) Минэнерго России Николай Мягких, председатель Союза строителей Пермского края Владимир Копытов, директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт» Олег Скачков, заместитель директора МП «Пермводоканал» Алексей Старков и другие.
Профсоюзную сторону представляли председатель краевого профобъединения Михаил Иванов, председатель краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Владимир Шуралев, председатель региональной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Любовь Окулова.
Также в формате онлайн к обсуждению вопросов подключались заместитель председателя Общественного совета при Минстрое РФ Светлана Разворотнева, депутаты Государственной Думы РФ Игорь Шубин и Павел Качкаев.
На конференции рассмотрены вопросы «Состояние отрасли ЖКХ в период пандемии», а также «Энергоснабжение потребителей: обязательства сторон и перспективы развития». В частности, обсуждались проблемы надежности и качества поставки теплоэнергии и электроснабжения в новых условиях, состояния расчетов в сфере теплоснабжения, соблюдения платежной дисциплины, привлечения частных инвестиций в отрасли, подготовка к отопительному сезону 2020/2021, надежности снабжения и качества услуг по водоснабжению и водоотведению и т.д.
В рамках мероприятия подписано два Соглашения - о взаимодействии между Пермским крайсовпрофом и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолием Маховиковым, а также о взаимодействии с рядом организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Комментирует председатель Пермского крайсовпрофа Михаил Иванов:
- Как известно, профсоюзы – это независимая и массовая общественная организация. Ее сильной стороной является умение договариваться, прежде всего, с социальными партнерами. Сегодняшнее подписание двух Соглашений – яркое тому подтверждение.
Во-первых, мы договорились взаимодействовать в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Причем акцент будет сделан не только на том, чтобы у наших тружеников было больше полезной и нужной информации, но и на развитии социального партнерства в этих отраслях.
Подписывая Соглашение, мы делаем еще один шаг на пути распространения идей профсоюзного движения. А дальше уже дело за нами, за руководителями отраслевых профсоюзов.
Впервые подписано Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Думаю, это движение обеих сторон навстречу не случайно. Надеюсь, в предпринимательской среде будет больше информации о профсоюзах, в свою очередь – у нас о том, как развиваются хозяйствующие субъекты в Прикамье. В итоге в выигрыше будут люди, непосредственно создающие и работающие на экономику региона. Что и является главной задачей профсоюзов.
Председатель Союза строителей Пермского края Владимир Копытов подчеркнул:
- Я твердо убежден, что подписание Соглашения о сотрудничестве станет не просто декларативным намерением, а реальным рычагом межотраслевого и межинституционального взаимодействия, необходимого сегодня, во время новых вызовов и преодоления экономических трудностей.
ФОТО: permsovprof.ru
© «Вечерние ведомости»
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