Пермь: газетный номер
21:48 | 27.05.2020
Новая жизнь старого парка
В ЖК «Гулливер» завершается реконструкция двух гектаров парковой зоны
Тот самый парк, который до недавнего времени именовался старым. Однако требования к городским парковым зонам, разные СНиПы и нормативы за сотню лет значительно изменились. И сегодня город ожидает получить современный, гармоничный, полностью оснащенный инфраструктурой, а главное – безопасный объект.
- Работа над обустройством парка у нас была разделена на несколько этапов, с учетом того, что в первую очередь благоустраивались придомовые территории домов, которые уже ведены в эксплуатацию, обеспечивалось наполнение территории детского сада, который мы сдали в конце прошлого года, - рассказывает генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев. – Сейчас мы приступили к завершающей стадии работы в парковой зоне. В окончательном виде он будет соответствовать архитектурной концепции, которая в свое время проходила публичные слушания, и утвержденному проекту планировки и межевания территории.
Застройщику предстоит не только создать всю необходимую парковую инфраструктуру, но и заменить больные деревья на здоровые. Ведомость дендрологического обследования была составлена в начале застройки квартала, в 2015 году. Тогда специалисты ПГАТУ (в то время еще ПГСХА) провели полное обследование и инвентаризацию насаждений. По каждому из 1420 деревьев парка были зафиксированы высота и диаметр, процент сухих веток, повреждения, категория санитарного состояния. И значительная часть была рекомендована к вырубке. Их эксперты отнесли к 3 либо 4 категории санитарного состояния - сильно ослабленные и усыхающие. В эти две категории вошли, например, 95% берез и столько же кленов, более 90% лип. А еще есть категории 5 и 6 – сухостой. У парковых тополей он достигает 9%. Причины - высокая нагрузка, загазованность, вредители - в общем, старость. Антропогенная нагрузка, к сожалению, сокращает продолжительность жизни деревьев в разы.
В эти дни в парке «Гулливера» тоже работают специалисты ПГАТУ – по просьбам жителей уточняют масштабы предстоящей вырубки. До передачи парка муниципалитету остаются считанные месяцы, и задача экспертов – убедиться, что старовозрастные деревья не будут представлять опасности для горожан и жителей квартала.
- Жильцы попросили ограничить вырубки тем, что нужно удалять срочно, - говорит к.б.н., доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ Виталий Боталов. – С тем, чтобы потом управляющая компания или город в течение нескольких лет продолжили заниматься удалением. С учетом этих просьб мы идем по пути снижения количества деревьев, которые мы ранее рекомендовали к удалению. На этом этапе будут вырубаться только деревья аварийные, с дуплами, со сгнившей сердцевиной – есть такие, где от диаметра 20-25 см живой ткани осталось не более 4-5 см по краю. И те, у которых корневая система совершенно не приспособлена к увеличению ветровой нагрузки. Их стопроцентно надо удалять. Активные граждане борются за то, чтобы сохранить как можно больше старых деревьев. И мы, стараясь учесть все интересы, немного снижаем объемы вырубки. Но на перспективу – все, что определено к удалению еще в 2015 году, в ближайшие годы все равно придется убирать.
При этом нужно иметь в виду, что с 2015 года прошло 5 лет, и изначально эксперты, которые знают каждое дерево парка в лицо, планировали, наоборот, увеличить объемы вырубки на 20%. Но с учетом позиции жителей все, что возможно, будет сохранено.
Ольга БОРЗУН
ФОТО: АО «КОРТРОС-Пермь»
© «Вечерние ведомости»
27.05.2020
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