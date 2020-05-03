Пермь: газетный номер
13:39 | 4.05.2020
В Перми начали работу ярмарки для дачников
На торговых площадках можно купить рассаду, саженцы, садовый инвентарь, удобрения
Торговую площадку перед ТРК «Спешилов» с инспекцией посетил глава города Дмитрий Самойлов. Здесь расположено 7 палаток, где представлен широкий ассортимент посадочных материалов: от разных видов картофеля до кустарников и цветов.
Дмитрий Самойлов отметил, что в администрацию города поступало много обращений по поводу организации таких площадок и от организаций, которые занимаются выращиванием посадочного материала, и от покупателей. Все обращения были систематизированы, в итоге принято решение об организации таких площадок.
- Весенний день год кормит. Сегодня открылись ярмарки, где дачники могут приобрести рассаду, саженцы, садовый инвентарь, все, что нужно, чтобы ударно и с пользой для здоровья провести майские праздники. Если будет повышенный спрос, готовы увеличить количество площадок по согласованию с краевым штабом, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Торговлю посадочными материалами разрешено проводить ежедневно с 30 апреля по 10 мая и до конца мая по пятницам, субботам и воскресеньям. Продажа рассады и саженцев возможна только при строгом соблюдении санитарных норм. Все площадки должны быть организованы с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Организатор открытой торговой площадки несет полную ответственность за проведение мероприятий против распространения COVID-19. Здесь должны быть созданы условия для обработки рук кожными антисептиками, обязательна влажная уборка с дезинфекторами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа, соблюдение требований главного санитарного врача РФ, а также Роспотребнадзора.
Для участия в работе площадок необходимо отправить заявку в адрес организатора площадки.
Перечень площадок продажи семян, саженцев и рассады на территориях, прилегающих к торговым объектам, реализующим данные товары
Индустриальный район
ул. 2-я Казанцевская, 11, ТЦ «Касторама»
шоссе Космонавтов, 413 (Хмели), садовый питомник
Кировский район
ул. Автозаводская, 23, торговый центр «Семь чудес»
Ленинский район
ул. Спешилова, 114, площадка перед ТРК «Спешилов»
ул. Петропавловская, 19, «Усадьба»
ул. Пушкина, 104, ТК «Центральный» на территории рынка
Мотовилихинский район
ул. Восстания,160 - ул. Володарского, 37, перед магазином «Цветы»
пл. Восстания, 25, торговый комплекс
ул. Лядовская, 133/1, тепличное хозяйство «Полисад»
Орджоникидзевский район
ул. Молдавская, 3, торговый комплекс
ул. Первомайская, 14, торговый комплекс
ул. Писарева, 25, ТК «Центральный»
Свердловский район
ул. Героев Хасана, 109В, ТЦ «Баумолл», павильон «Зеленый Горизонт»
ул. Маршрутная, 9, ТЦ «Мачта»
ул. Васильева Василия, 33, «АгроТрейдПермь», оптово-розничная база
Новые Ляды
ул. Островского, 88, «Садовый центр», павильон
ул. Островского, 88, «Удачный садовод», павильон.
ФОТО: Виталий КОКШАРОВ
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:27 | 4.05.2020
Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
13:52 | 4.05.2020
Шарташский лесопарк в Екатеринбурге закрыли на обработку от клещей
13:08 | 4.05.2020
Число заражённых коронавирусом в РФ выросло на 10 581
12:56 | 4.05.2020
Ещё у 53 человек в Свердловской области подтвердился коронавирус
10:28 | 4.05.2020
Часть исторической мельницы в Екатеринбурге превратили в детский сад
09:47 | 4.05.2020
Ежегодный марш радистов в Екатеринбурге пройдет в «Яндекс-картах»
21:57 | 3.05.2020
10 человек эвакуировали в Екатеринбурге из горящего дома
21:11 | 3.05.2020
ХК «Автомобилист» подписал контракт со Станиславом Бочаровым
19:08 | 3.05.2020
Ural Music School запускает онлайн курс для молодых музыкантов
18:44 | 3.05.2020
На Среднем Урале провели 5 722 исследований проб на коронавирус
17:42 | 3.05.2020
Жителей Прикамья приглашают исполнить «Вальс Победы»
17:05 | 3.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге достиг 3,1
17:00 | 3.05.2020
Скандал в «Обуховском»: юрист обвиняет свердловский минздрав в нарушении карантинных мер
16:09 | 3.05.2020
В Пермском крае выявлено 39 новых случаев коронавируса
15:59 | 3.05.2020
На Среднем Урале потеплеет до + 26 градусов
14:29 | 3.05.2020
«Уральские авиалинии» доставили из Таиланда 14 свердловчан
14:05 | 3.05.2020
Состав свердловского «Автомобилиста» пополнил Алексей Макеев
13:35 | 3.05.2020
За сутки в России выполнили 174 тыс. тестов на коронавирус
13:24 | 3.05.2020
Названа ещё одна причина высокой смертности от COVID-19
12:30 | 3.05.2020
В Свердловской области ещё 75 человек заразились Covid-19
10:40 | 3.05.2020
В Новоуральске разыскивают пропавшего мужчину
10:20 | 3.05.2020
В Нижнем Тагиле из-за пожара в жилом доме на улицу вывели 20 человек
09:54 | 3.05.2020
190 млн рублей уйдёт на мобильный госпиталь в Екатеринбург-ЭКСПО
04:35 | 3.05.2020
В этом году благодаря нацпроекту пять школ олимпийского резерва Прикамья обновят оборудование
04:33 | 3.05.2020
9 мая в Перми будет запрещена продажа спиртного
04:32 | 3.05.2020
Срок действия электронных проездных в Перми будет продлен