За нежелание содержать собственного ребенка жительница Пермского края поплатилась свободой

Марина Осипова © Вечерние ведомости

43-летняя жительница Пермского края приговорена к лишению свободы за уклонение от уплаты алиментов.В отделении судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местной жительницы средств на содержание дочери 2006 г.р.В течение многих лет гражданка уклонялась от родительских обязанностей, злоупотребляла алкоголем, нигде не работала, фактически находилась на иждивении своей матери. Сумма ее задолженности перед ребенком превышала 600 тысяч рублей.За уклонение от уплаты алиментов неплательщице было назначено 70 часов обязательных работ. Но заниматься общественно полезным трудом она не хотела, в связи с чем дважды привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбывания обязательных работ». За данное правонарушение суд отправлял алиментщицу под арест, но и это наказание не оказывало на нее должного воздействия. Будучи трудоспособной, на работу она устраиваться не собиралась, алименты по-прежнему не платила, в связи с чем дознавателем службы в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.При вынесении приговора суд учел устойчивое противоправное поведение подсудимой и посчитал, что перевоспитание безответственной матери невозможно без изоляции от общества. Прямо в зале суда женщину взяли под стражу и отправили по месту отбытия наказания. В исправительное колонии ей предстоит провести 6 месяцев.