Неизданные рассказы Сэлинджера впервые прозвучат на пермской сцене

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Частная филармония «Триумф» 29 и 30 марта представит свою главную театральную премьеру сезона - «Сэлинджер. Неизданные рассказы». Джером Дэвид Сэлинджер, подаривший миру один из самых значимых романов 20 века «Над пропастью во ржи», после 1965 года становится затворником, не выпускает ни одного нового романа и запрещает переиздание своих ранних произведений. Но в 2015 году в сети появляются несколько ранее неизданных рассказов, эксперты подтвердили их подлинность, и именно эти рассказы впервые прозвучат в «Триумфе» в переводе пермского переводчика Катерины Петковой.Арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов: «Хотя героями произведений Сэлинджера очень часто становились актеры, его отношение к театру всегда было неоднозначное, от любви в ранний период до почти ненависти в поздний, основной нашей задачей является трепетное отношение к автору. Никаких инсценировок рассказов на сцене не ждите, это будет скорее перформативный акт, который ближе к буддийскому ритуалу, чем к традиционному спектаклю, исследование творчества писателя как дара и одновременно проклятия. Хочу еще раз отметить, что впервые перевод рассказов Сэлинджера сделан в Перми, эти рассказы почти неизвестны в России, а в одном из них будет даже предыстория романа «Над пропастью во ржи» с героями семейства Колфилд».По настоящему звездный актерский состав: московская актриса театра и кино Ульяна Лукина, знакомая пермякам по работе с Теодором Курентзисом в спектаклях «Жанна на Костре» и «Лунный Пьеро», а также по фильму «Этерна» и сериалу на ТНТ «Игра на выживание»; Мария Коркодинова до 2021 года была актрисой Пермского Академического Театра-Театра, а теперь живет и творит в Петербурге в театре «Karlsson Haus»; Алексей Каракулов тоже до недавнего времени звезда Театра-Театра, а теперь свободный художник, на данный момент живущий в Москве.За музыку в спектакле отвечает петербургский композитор и электронный музыкант Илья ShymphoСat из Новой Сцены Александринского театра, известный по работе с разными театральными проектами и как самостоятельный музыкант.