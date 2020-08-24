Пятый день ежедневный прирост инфицированных в Прикамье не превышает 60

13:06 | 25.08.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7523. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 24 августа – 0,9).



Из 55 новых инфицированных – 24 мужчины, 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 25 августа зафиксировано 202 летальных исхода от COVID-19. Еще 125 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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