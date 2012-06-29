Энергетики «Пермской сетевой компании» проведут профилактику теплосетей в трех районах Перми

10:15 | 27.06.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») с 29 июня начинают гидравлические испытания теплосетей для части зданий Свердловского, Индустриального и Мотовилихинского районов Перми. С этой даты теплоэнергетики проведут проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в многоквартирные дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

Гидравлические испытания: 29.06-12.07

ул. Куйбышева, 33, 39;

ул. Пушкина, 85, 89, 89а;

ул. Попова, 25, 27, 57, 55б, 59;

ул. Екатерининская, 85, 87, 101, 105, 109а, 116, 117, 119, 119а, 120а, 121, 122, 142;

ул. Луначарского, 66, 70, 72, 74, 74а, 74б, 80, 90, 92, 95а, 97а, 99;

ул. Борчанинова, 12, 14;

ул. Пермская, 124, 126, 126а;

ул. Инженерная, 3а, 4, 5, 6, 6а, 10, 12, 14, 15, 17, 17а, 18;

ул. Н. Быстрых, 2, 4, 4а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 17;

ул. Ким, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 60, 63, 64, 69, 72, 74, 75;

ул. Лебедева, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 32, 34, 34а, 38, 40а, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48;

ул. Соломина, 8, 8а, 10, 12, 12а;

ул. Тургенева, 7, 9, 9а, 11;

ул. Уральская, 36, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 78, 80, 81а, 82, 84, 86а, 88, 88а, 88б, 90, 93, 95, 101(6), 108а, 109, 110, 110а, 111, 113;

ул. Авиационная, 5, 51;

ул. В. Фигнер, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

ул. Металлургов, 10;

ул. Р. Землячки, 8;

ул. Б. Вагановых, 3;

ул. Крупской, 25,

ул. Металлистов, 5, 8, 9, 18, 21;

ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Циолковского, 4а, 4б, 7а, 9, 11, 14, 15, 17, 19;

ул. Индустриализации, 3, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22;

ул. Морская, 6;

ул. Хрустальная, 5а, 6а, 6, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 34;

ул. А. Барбюса, 60.

ул. Грачева, 2, 6, 12а, 12в, 12е, 12з, 12д, 12м, 12с, 12к, 14/1, 14/, 14/2б, 14/4, 18, 19, 25, 45, 47, 51;

ул. Ивановская, 13, 13а, 14а, 15, 16, 17, 18, 32а;

ул. Лифанова, 41;

ул. Зенкова, 4, 4а, 6, 8;

ул. Свободы, 13, 15, 21, 21а;

ул. Восстания, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 16, 24, 25, 26, 27, 33, 39, 40, 50, 71;

ул. Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7;

ул. Кузнецова, 31, 33, 34, 35, 37;

ул. Красногвардейская, 2, 4, 5, 7/1,7/2, 27, 42;

ул. Республиканская, 12;

ул. Алексеевская, 51а;

ул. Борчаниновская, 28;

ул. Лузенина, 12;

ул. 1905 года, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6а, 8;

ул. Висимская, 4а, 10, 11, 15, 17, 19;

ул. Красная площадь, 4а;

ул. Мостовая, 6;

ул. Пролетарская, 25, 31;

ул. Ласьвинская, 56, 56а, 58, 60, 60а, 62;

ул. Б. Хмельницкого, 13а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 36, 37, 39, 40, 62а, 64а.

Гидравлические испытания: 29.06-13.07

ул. Леонова, 23, 36, 37, 38,40, 42, 43а, 43б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а;

ул. Власова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

ул. Беляева, 33, 35, 39, 41, 40, 40б, 40в, 40г, 40д, 42, 43, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 54а;

ул. Нефтяников, 23, 31, 53, 55, 57, 57а, 59;

ул. Мира, 65, 67, 69;

ул. Качалова, 32;

ул. Глинки, 4, 6, 8, 10;

ул. Геологов, 4, 8, 19, 19а;

ул. Свиязева, 58;

ул. Памирская, 28, 32а;

ул. Социалистическая, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 24, 24а, 26, 28;

ул. Старикова, 1, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17;

ул. Томская, 30, 32, 34, 41;

ул. Радистов, 13;

ул. Трясолобова, 65, 67, 69, 94.

Гидравлические испытания: 30.06-12.07

ул. Куйбышева, 118а, 118е, 137;

ул. Вижайская, 5, 7, 8, 9, 10, 12;

ул. Солдатова, 23, 25, 27, 29, 29а;

ул. Муромская, 3;

ул. Яблочкова, 9, 36;

ул. Лодыгина, 37, 39, 45, 49, 51;

ул. Е. Ярославского, 30, 34, 34а, 40, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 63, 67;

ул. Бородинская, 30, 31, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36;

ул. Кузбасская, 35, 37, 37а, 39;

ул. А. Гатауллина, 13, 15, 17, 17а, 23, 25;

ул. Сергинская, 22, 22а, 27, 29, 31;

ул. Новосибирская, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20.

Гидравлические испытания: 01.07-14.07

ул. Энергетиков, 37, 38, 39, 39а, 40, 44;

ул. Геологов, 1, 3, 5, 7, 9, 11/1, 11/2;

ул. Леонова, 60, 62, 62а, 64, 66, 68;

ул. Глинки, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;

ул. Свиязева, 21, 25, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 50/1, 50/2, 52;

ул. Чайковского, 6а, 7, 8, 8а, 10, 17, 17а, 27;

ул. Сов. Армии, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 27г, 27б, 27в, 29;

ул. Мира, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16;

ул. Баумана, 1, 3, 5, 5б, 9, 9а;

ул. Снайперов, 8;

ул. Кавалерийская, 15, 17;

ул. Стахановская, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б.

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