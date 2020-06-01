Набережную Перми откроют для прогулок

17:17 | 17.06.2020

С 18 июня жители и гости краевой столицы смогут гулять на набережной при соблюдении санэпидтребований. В настоящее время будут работать кафе в режиме на вынос, туалеты, но детские площадки по-прежнему останутся закрыты.



Напомним, ранее на заседании оперштаба Дмитрий Махонин поручил Дмитрию Самойлову проработать вопрос открытия набережной для прогулок жителей и гостей краевой столицы. Окончательное решение было принято после обсуждения с Роспотребнадзором.



Кроме того, сняты временные ограничения на посещение кладбищ на территории края, а 18 июня начнется запуск фонтанов в краевой столице.



Напомним, действие ограничительных мер в Прикамье продлено до 23 июня.

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