«Горьковка» приглашает пермяков на игру и концерт

12:48 | 6.02.2020

7 февраля в 12:00 в библиотеке им. Горького начнется интеллектуально-развлекательная игра на английском языке для старшеклассников GOOD GAME.



Игра представляет собой интеллектуально-развлекательный конкурс из пяти раундов с элементами стратегии. Участники смогут продемонстрировать способности мышления с опорой на базовые школьные знания по английскому языку и знания, полученные на других предметах и во время внеучебной деятельности. Победить в игре помогут навыки командной работы и внимательное следование правилам.



К участию приглашены команды старшеклассников школ, лицеев и гимназий. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 6+.



9 февраля в 12:00 пройдет концерт-беседа «Здесь русский дух». Музыкальная программа предназначена для любителей народного творчества. Постоянные партнеры музыкального отдела краевой библиотеки - педагоги и учащиеся Детской музыкальной школы № 6 «Классика» - расскажут читателям о разнообразии народной музыки, исполнят вокальные и инструментальные произведения.



Параллельно в отделе музыкально-нотных изданий будет работать выставка, посвященная народной музыке, где будут представлены книжные и нотные издания, рассказывающие об особенностях народной музыки различных областей России.



Концерт-беседа состоится в конференц-зале (3 этаж, левое крыло), 12+.



9 февраля в 13:00 состоится встреча клуба «Библиотерапия». Тема заседания – стихотворения Николая Добронравова. Читатели будут делиться впечатлениями, чувствами и эмоциями, вызванными произведениями поэта. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+.

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