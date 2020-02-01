Пермь: новости дня
12:48 | 6.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на игру и концерт
Игра представляет собой интеллектуально-развлекательный конкурс из пяти раундов с элементами стратегии. Участники смогут продемонстрировать способности мышления с опорой на базовые школьные знания по английскому языку и знания, полученные на других предметах и во время внеучебной деятельности. Победить в игре помогут навыки командной работы и внимательное следование правилам.
К участию приглашены команды старшеклассников школ, лицеев и гимназий. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 6+.
9 февраля в 12:00 пройдет концерт-беседа «Здесь русский дух». Музыкальная программа предназначена для любителей народного творчества. Постоянные партнеры музыкального отдела краевой библиотеки - педагоги и учащиеся Детской музыкальной школы № 6 «Классика» - расскажут читателям о разнообразии народной музыки, исполнят вокальные и инструментальные произведения.
Параллельно в отделе музыкально-нотных изданий будет работать выставка, посвященная народной музыке, где будут представлены книжные и нотные издания, рассказывающие об особенностях народной музыки различных областей России.
Концерт-беседа состоится в конференц-зале (3 этаж, левое крыло), 12+.
9 февраля в 13:00 состоится встреча клуба «Библиотерапия». Тема заседания – стихотворения Николая Добронравова. Читатели будут делиться впечатлениями, чувствами и эмоциями, вызванными произведениями поэта. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+.
© «Вечерние ведомости»
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