Вузы Курганской области будут решать проблемы трудоустройства молодёжи с инвалидностью на государственном уровне

16:26 | 11.11.2019

Вузы Курганской области могут расширить свое участие в качестве соисполнителей государственной программы региона «Содействие занятости населения Курганской области» в сфере сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профобразования и содействия в трудоустройстве. Об этом стало известно на круглом столе «Сопровождение молодых инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве», который состоялся в Курганском госуниверситете.



Организатором встречи выступил Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета.



В обсуждении приняли участие руководители трёх вузов-патрнёров сети РУМЦ ЧелГУ, четырёх колледжей и техникумов, представители Департамента образования и науки Курганской области, Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, председатели региональных общественных организаций инвалидов Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих.



Центральными вопросами круглого стола стали эффективные технологии сопровождения людей с инвалидностью при получении профобразования, формы и методы формирования мотивации к трудоустройству инвалидов, получивших профессиональное образование, в том числе через участие в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», лучшие практики по трудоустройству выпускников с инвалидностью.



Много вопросов вызвало обсуждение квотирования рабочих мест в Курганской области. Квота установлена для организаций Курганской области, численность работников которых составляет более 100 человек, в размере 4 % среднесписочной численности работников. Однако организаций с такой численностью в Курганской области немного, а подходящие для инвалидов рабочие места обычно бывают в малых и средних организациях. А, например, в Челябинской области, организациям, численность работников в которых составляет более 100 человек, устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в размере 3 % от среднесписочной численности работников, при численности работников не менее 35 человек и не более 100 человек – в размере 2 % от среднесписочной численности работников.



По итогам круглого стола представителям исполнительной власти рекомендовали поддержать предложения общественных организаций инвалидов по внесению изменений в Закон Курганской области «О квоте для приёма на работу инвалидов в Курганской области» по включению в него малочисленных организаций, которые создают или выделяют рабочие места для трудоустройства инвалидов. Также чиновники будут рассматривать возможность включения Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ и вузов Курганской области в число соисполнителей подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области».

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