В Кургане КамАЗ сбил насмерть женщину-пешехода

11:51 | 2.10.2019

Вечером 1 октября на улице Климова в Кургане водитель большегруза КамАЗ 5320 сбил насмерть женщину.



По данным областного УГИБДД УМВД России, женщина переходила проезжую часть перед близко идущим транспортным средством, в неустановленном месте и справа налево относительно движения автомобиля.



В результате происшествия пешеход получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи.



Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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