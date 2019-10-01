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Курган: новости дня


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11:37 | 2.10.2019

В Зауралье Частоозерский район возглавил поддержанный «Единой Россией» кандидат

В Курганской области Частоозерская районная дума избрала нового главу самого образцового муниципалитета в регионе.

Как сообщает пресс-служба губернатора, из числа отобранных конкурсной комиссией кандидатов большинство голосов парламентариев получил силовик Андрей Дружков. Против его кандидатуры против был только один депутат из двенадцати.

В правительстве области подчеркнули, что на выборах его поддержало региональное отделение политической партии «Единая Россия».

Андрей Дружков родился в 1978 году, имеет высшее образование. В 2000 году окончил Курганский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

© «Вечерние ведомости»

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