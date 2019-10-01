Парламент Кургана утвердил количество постоянных депутатских комиссии

16:58 | 1.10.2019

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Курганская городская дума седьмого созыва 1 октября провела первое внеочередное заседание. Парламентарии утвердили количество постоянных депутатских комиссии, а также выбрали их председателей, сообщает администрация областного центра.



В думе будут работать 5 постоянных депутатских комиссий. Комиссию по бюджету, налогам и сборам возглавит Артем Исламов, по социальной политике — Любовь Силантьева, по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам — Сергей Руденко, по экономической политике, предпринимательству и собственности — Анастасия Романович, по регламенту городской думы и депутатской этике — Наталья Семина. Напомним, в предыдущем созыве их было шесть. Ликвидирована постоянная депутатская комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству.



Также спикер парламента Игорь Прозоров вручил избранным парламентариям удостоверения и нагрудные знаки депутатов Курганской городской думы.

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