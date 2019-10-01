В Курганской области власти продают 49 % акций крупнейшей аптечной сети в регионе

16:19 | 1.10.2019

Фото kurganmed.ru

В ближайшее время на торги выставят акции крупнейшей фармацевтической сети, которая 76 лет занимает доминирующее положение в Зауралье, — АО «Курганфармация». Информации о приватизации размещена на официальном сайте правительства региона.



Власти планируют продать пакет 49% акций компании. В сеть входят 38 аптек (4 производственные аптеки), 89 аптечных пунктов, 2 салона оптики, аптечный склад и автопарк, отмечается на сайте Курганского медицинского кластера. Партнерами являются крупнейшие национальные дистрибьюторы и ведущие отечественные фармацевтические заводы-производители. Предприятие участвует во всех федеральных и региональных программах льготного лекарственного обеспечения, поставляет лекарства в медицинские организации области.



По данным регионального медкластера, финансово-экономическое состояние предприятия стабильное и имеет тенденцию постоянного увеличения выручки и прибыли. Годовой уровень рентабельности составляет 5,4 %.



Всего прогнозный план приватизации Курганской области на 2019 год включено 99 объектов, сообщает пресс-служба губернатора региона. В этот список вошли 30 объектов недвижимости, 57 газопроводов, пакеты акций 9 акционерных обществ и 100 % доли в уставном капитале 3 обществ с ограниченной ответственностью.



Уже состоялись продажа пакета акций АО «Курганский областной технопарк» и ООО «Шадринский дом печати». Объявлены аукционы и идёт приём заявок на ряд нежилых объектов недвижимости в Кургане и районах области, среди которых – гаражи, административные здания, магазины и столовые.



Скоро на торги выставят пакеты акций четырех предприятий дорожной отрасли: Северо-западное управление автомобильных дорог, Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление, Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой».



Также с молотка пустят пакет акций (49%) АО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области» и 100 % доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Куртамышская типография».

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