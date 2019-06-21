В Курганской области столкнулись LADA, Suzuki и большегруз МАЗ: двое погибших и четверо раненых

12:03 | 1.10.2019

В Белозерском районе Курганской области вечером 30 сентября на 25-м километре автомобильной дороги «Иртыш» произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Двое мужчин погибли на месте, две женщины с детьми оказались в больнице.



По информации регионального УГИБДД УМВД России, 52-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа двигался по трассе на автомобиле Suzuki SX4 с прицепом со стороны Тюмени. Объезжая большегруз МАЗ 6303, который вынужденно остановился на проезжей части из-за поврежденного колеса, мини-кроссовер выехал на встречку и столкнулся с LADA Vesta. За рулем второй машины находился 29-летний житель Челябинской области. От удара Suzuki SX4 отбросило на стоящий грузовик.



Оба водителя легковых автомобилей погибли на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи. 42-летняя пассажирка Suzuki SX4 была госпитализирована в курганскую городскую больницу № 2. Ее сына, 8-летнего мальчика, с различными травмами доставили в областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста. Как и водитель, они являются жителями ХМАО-Югры.



Находившуюся в салоне автомобиля LADA Vesta 29-летнюю челябинку тоже с травмами госпитализировали городскую больницу № 2. Ее годовалую девочку отправили детскую клиническую больницу им. Красного Креста. Во время движения младенец находился на заднем пассажирском сиденье в специальном детском удерживающем устройстве.



Как отметили в Госавтоинспекции, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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