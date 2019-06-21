В Зауралье за гибель матери с тремя детьми на пожаре ответит глава семьи

11:30 | 1.10.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели многодетной семьи во время пожара. Напомним, трагедия произошла в январе текущего года в Юргамышском районе. Огонь унес жизни матери и троих ее детей.



Перед судом предстанет сожитель погибшей женщины. Он обвиняется нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, уточнили в надзорном ведомстве региона.



По версии следственных органов, монтаж электропроводки, который провел глава семьи осенью с нарушением требований пожарной безопасности (осуществлена врезка проводов с алюминиевыми жилами в медные и их ненадлежащая скрутка), и стал причиной пожара.



«В результате в огне погибли мать и трое ее малолетних детей. Обвиняемому удалось спастись. Ценой безалаберности явилась жизнь 4 лиц, из них трое — дети, самому старшему из которых было 5 лет», — рассказали в областной прокуратуре.



Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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