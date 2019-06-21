В Курганской области за выходные в дорожных авариях погибли три человека

16:38 | 30.09.2019

В минувшие выходные в Курганской области произошло 16 аварий: три человека погибли, еще 16 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России.



Так, вечером 28 сентября в Шатровском районе водитель УАЗ Hunter сбил 46-летнего жителя села Широково, который шел по обочине навстречу движению автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.



После наезда водитель оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Полиция установила личность водителя. Им оказался 42-летний житель Тюменской области. Силовики нашли мужчину пьяным. Сотрудникам полиции он пояснил, что выпил спиртное после аварии.



Вечером 29 сентября в городе Катайске местный житель на автомобиле LADA Granta сбил внезапно вышедшую на проезжую часть 75-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. ДТП произошло в темное время суток, световозвращающих элементов на одежде пешехода не было.



В этот же день часом позднее на девятом километре автодороги Мокроусово — Лопарево — Трюхино 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля Toyota Sprinter. Машина слетела с дороги и перевернулась.



В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, женщина 33-летняя пассажирка, находящаяся на заднем сиденье в центре, не пристегнутая ремнем безопасности, погибла на месте ДТП до приезда медиков. Еще одна пассажирка, располагающаяся в автомобиле спереди слева, получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение. Водитель не пострадал.



В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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