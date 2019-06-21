В курганском поселке 14-летняя девочка выпала из окна. Спасти ее не удалось

16:20 | 30.09.2019

В курганском поселке КГСХА утром 30 сентября из окна многоэтажки выпала 14-летняя девушка. По данным информационного агентства KURGAN.RU, школьница могла состоять в одной из «групп смерти».



Прибывшая на место бригада скорой помощи не сомгла спасти ребенка. Семья девочки благополучная, мама работает медсестрой, отчим — вахтовым методом в соседнем регионе, пишет издание. По словам соседей, она была замкнутой, с ровесниками не общалась.



По неофициальной версии, которую озвучило информационное агентство, накануне девушка получила задание в «группе смерти» в соцсетях. В Следственном комитете Курганской области не комментируют случившуюся трагедию. По данному факту проводится проверка.

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