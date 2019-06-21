Курганский ипподром закрывает сезон единственным в России чемпионатом среди женщин-наездниц

15:31 | 30.09.2019

На Курганском ипподроме закрывается летний беговой сезон 2019 года. В субботу, 5 октября, состоятся межрегиональные конноспортивные соревнования, в рамках которых пройдет единственный в России чемпионат среди женщин-наездниц.



Как сообщает пресс-служба регионального департамента АПК, в соревнованиях примут участие наездники из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан.



В перерывах между заездами будут состязаться спортсмены конноспортивных секций по конкуру. Для гостей откроются выездные кафе. Все желающие смогут прокатиться верхом и сфотографироваться с лошадьми.



Праздник начнется в 11 часов 30 минут. Вход свободный.

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