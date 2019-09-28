Курганский самбист завоевал медаль на первенстве России

13:03 | 30.09.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Воспитанник ДЮСШ № 4 города Кургана Турпалали Гусиханов занял третье место на первенстве России по боевому самбо среди юниоров.



Спортсмен боролся в весовой категория 74 килограмма. Молодой человек провел четыре встречи, три из которых выиграл, рассказали в мэрии. Отметим, что борец является мастером спорта России по самбо.



Соревнования проходили с 26 по 29 сентября в городе Кстово Нижегородской области, на базе Международной Олимпийской Академии Спорта. Участие в первенстве приняли порядка 180 спортсменов из разных уголков России в возрасте 17-18 лет и 19-20 лет.

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