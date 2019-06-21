Директор департамента ЖКХ Кургана проведет «прямой провод» с населением по вопросам запуска тепла

11:48 | 30.09.2019

Во вторник, 1 октября, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Александр Гонцов проведёт «прямой провод» с населением по вопросам запуска тепла и температурного режима в квартирах.



Как сообщает пресс-служба мэрии, работа «горячей линии» продлится с 8:30 до 9:30. Задать вопросы по теплоснабжению домов и сообщить информацию об отсутствии тепла в квартирах курганцы могут по телефону: 42-88-09, доб. 265.

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