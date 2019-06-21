Жительнице Кургана грозит до 8 лет тюрьмы за торговлю БАДами для похудения

11:42 | 30.09.2019

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

В Кургане полиция передала в суд дело 29-летней жительницы города, которая организовала торговлю препаратами для желающих быстро похудеть с запрещенным веществом в составе. «Бизнес-леди» придется ответить перед законом за незаконный оборот сильнодействующих веществ.



Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, она размещала объявления о продаже БАДов, договаривалась с потенциальными покупателями о встрече, а затем сама привозила им запрещенные вещества либо передавала их через посредников.



Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области задержали подозреваемую в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обыске в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли одну упаковку биологически активных добавок для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин, ограниченное к обороту на территории России. У клиентов девушки изъято около 50 граммов запрещенного вещества.



В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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