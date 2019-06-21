СК Курганской области завершил расследование дела бывшего вице-губернатора Романа Ванюкова

11:23 | 30.09.2019

Следственный комитет РФ по Курганской области завершил расследование уголовного дела экс-вице-губернатора Романа Ванюкова. Высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере через посредника. В деле проходят три эпизода преступной деятельности.



По версии следствия, в 2018 году заместителя главы региона — директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства осуществлял контроль и координацию деятельности государственного казенного учреждения «Курганавтодор».



Учреждение заключило государственные контракты и гражданско-правовые договоры в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на строительство и ремонт объектов дорожной сети Курганской области с коммерческим строительными организациями.



С целью личного обогащения Ванюков определял размер денежных средств, подлежащих «откату» подрядчиками, и передавал свои незаконные требования через посредника (своего знакомого) руководителям подрядных организаций. Размер возврата Ванюков определял в процентном соотношении от суммы подлежащей выплате по государственному контракту и составлял от 3 до 10 %.



Как отмечает следствие, в качестве мотивации для совершения незаконных действий со стороны предпринимателей в его пользу Ванюков обещал ускорить или напротив – существенно затормозить процесс принятия и оплаты произведенных работ и услуг в рамках ранее заключенных государственных контрактов со стороны ГКУ «Курганавтодор», а также в дальнейшем, при соблюдении выдвинутых им условий, гарантировал общее покровительство и приоритеты при заключении новых контрактов.



Посредством реализации своей преступной схемы Роман Ванюков планировал получить от четырех предпринимателей более 27 миллионов рублей. Задокументированная фактически переданная Ванюкову сумма превысила 5 миллионов рублей. Около 4 млн рублей были изъяты дома у обвиняемого и его родственников при производстве обысков.



По уголовному делу следователи допросили более 40 свидетелей, провели 21 судебную экспертизу. По ходатайству следователя на имущество Ванюкова общей стоимостью более 2 млн рублей судом наложен арест.



Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в 18 томах с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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