Мэрия Кургана: 70 % многоквартирных домов заполнены теплоносителем

15:15 | 27.09.2019

В многоквартирных домах Кургана, обслуживаемых управляющими организациями, запуск отопления составляет 70 %. Из 1442 многоквартирных домов 996 по состоянию на вечер 26 сентября уже заполнены теплоносителем. Такие цифры были озвучены на брифинге в администрации города, который был посвящен подготовке областного центра к зиме.



Несмотря на старт отопительного сезона, уже сейчас многие горожане жалуются на отсутствие тепла в квартирах через социальные сети, департамент ЖКХ и управляющие компании. Чиновники пояснили журналистам, что сейчас ведется заполнение систем теплоносителем. После того, как системы будут заполнены, управляющие компании будут выполнять мероприятия по их развоздушиванию и регулировке, отметили в администрации.



Также они обратили внимание на то, что во время подготовительной кампании Курганская генерирующая компания сталкивается со сложностями во взаимодействии с УК, ТСЖ и ЖСК и домами без способа управления. Ряд из них не в полном объеме подготовили свой жилой фонд к приему теплоносителя. К примеру, не представили сертификаты на внесение конструктивных изменений внутридомовых сетей. Как отмечалось, это также может являться одной из причин отсутствия тепла в квартирах.

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