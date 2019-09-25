Курган: новости дня
13:15 | 26.09.2019
Житель Зауралья получил 21 год «строгача» за хладнокровное убийство продавщицы продуктового магазина
Согласившись с позицией гособвинения с учетом имеющихся судимостей, суд назначил убийце наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии особого режима. Также с него взыскано в счет компенсации морального вреда родственникам потерпевшей 1 млн рублей.
В судебном заседании установлено, что в днем 31 января 2019 года пьяный мужчина вошел в продуктовый магазин по улице Ленина в городе Макушино и напал на продавца. Он нанес женщине несколько ударов ножом в грудь, завел в подсобное помещение, где еще несколько раз ударил жертву ножом и связал ее. После чего забрал из магазина продукты питания, деньги и телефон потерпевшей и скрылся. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Разбойника задержали вечером того же дня в его доме, где были обнаружены похищенные продукты и мобильный убитой.
«В ходе судебных заседаний, несмотря на то, что потерпевшей причинено не менее 11 ножевых ранений, подсудимый заявлял об отсутствии желания лишать человека жизни, — сообщили в областной прокуратуре. — Однако с учетом представленных доказательств стороной обвинения, суд не принял во внимание выдвинутую подсудимым версию и признал его виновным в инкриминируемых преступлениях».
© «Вечерние ведомости»
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