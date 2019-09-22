В Кургане произошел пожар на трансформаторе городской ТЭЦ

15:41 | 23.09.2019

Фото ГУ МЧС России по Курганской области

В субботу, 21 сентября, произошло возгорание трансформатора Курганской ТЭЦ на открытой территории по проспекту Конституции, 29а.



По данным ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 17 часов 25 минут. Пожар был локализован в 18 часов 13 минут. Полная ликвидация проведена в 20 часов 20 минут. К тушению пожара были привлечены 39 человек, 11 единицы техники.



В ведомстве отметили, что возгорание трансформатора не повлияло на технологический процесс работы Курганской ТЭЦ.

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