Парламент Кургана возглавил депутат от «Единой России»

14:57 | 23.09.2019

Сегодня, 23 сентября, на первом заседании Курганской городской думы седьмого созыва депутаты избрали председателя парламента. Кресло спикера занял заместитель председателя предыдущего созыва Игорь Прозоров.



На тайное голосование выдвинули своих кандидатов только две партии - «Единая Россия» и КПРФ. Эсеры и либерал-демократы не стали выдвигать своих претендентов на высокий пост. Единственным конкурентом единоросса Игоря Прозорова стал коммунист, первый секретарь комитета областного отделения КПРФ Виктор Зырянов.



По итогом тайного голосования за «красного» отдали свои голоса всего 4 депутата, за единоросса — 21.



– Считать избранным председателем Курганской городской думы седьмого созыва Игоря Прозорова, – констатировал председатель счетной комиссии Роман Сергеечев.



Депутаты большинством голосов приняли проект решения парламента. В течение 7 календарных дней должно состояться очередное заседание думы, на котором депутаты займутся «строительством» структуры парламента и ее иерархии. Предстоит избрать вице-спикеров, сформировать постоянные депутатские комиссии и их председателей. С октября парламент начнет полноценную работу.

Полина Меньшова © «Вечерние ведомости»