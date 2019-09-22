Курган: новости дня
14:57 | 23.09.2019
Парламент Кургана возглавил депутат от «Единой России»
На тайное голосование выдвинули своих кандидатов только две партии - «Единая Россия» и КПРФ. Эсеры и либерал-демократы не стали выдвигать своих претендентов на высокий пост. Единственным конкурентом единоросса Игоря Прозорова стал коммунист, первый секретарь комитета областного отделения КПРФ Виктор Зырянов.
По итогом тайного голосования за «красного» отдали свои голоса всего 4 депутата, за единоросса — 21.
– Считать избранным председателем Курганской городской думы седьмого созыва Игоря Прозорова, – констатировал председатель счетной комиссии Роман Сергеечев.
Депутаты большинством голосов приняли проект решения парламента. В течение 7 календарных дней должно состояться очередное заседание думы, на котором депутаты займутся «строительством» структуры парламента и ее иерархии. Предстоит избрать вице-спикеров, сформировать постоянные депутатские комиссии и их председателей. С октября парламент начнет полноценную работу.
Полина Меньшова © «Вечерние ведомости»
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