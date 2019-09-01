На трассе Екатеринбург — Курган внедорожник Chevrolet Niva перевернулся и влетел в дерево

18:07 | 20.09.2019

На территории Кетовского района Курганской области 19 сентября произошла авария с опрокидыванием автомобиля на 350-м километре дороги федерального значения Екатеринбург — Шадринск — Курган.



По информации регионального УГИБДД УМВД России, 61-летний житель Шадринска потерял контроль над управлением автомобиля. Chevrolet опрокинулся и влетел в дерево.



В результате аварии получила травмы 60-летняя пассажирка внедорожника. Женщину госпитализировали в курганскую городскую больница № 2. В момент происшествия она находилась на переднем пассажирском сиденье, ремень безопасности использовался. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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