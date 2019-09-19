Курган: новости дня
12:47 | 20.09.2019
В Кургане впервые пройдут фестиваль «Спортом Едины» и состязания по воркауту на Кубок губернатора
Торжественное открытие фестиваля состоится в 13:00. В течение всего дня на площади будут проходить интерактивные квесты, состязания в семейном парке, мастер-классы и тренировки, не требующие специального инвентаря и физической подготовки. Участников ждут призы и подарки.
Также курганцев и гостей города ждет яркая шоу-программа от артистов Кургана, Тюмени, Екатеринбурга с розыгрышами и призами. На празднике каждый житель города сможет записать свое имя в «Рекорды Кургана 2019». Также на фестивале пройдет торжественное вручение золотых знаков ВФСК «ГТО».
Главным событием спортивного праздника станет борьба за Кубок губернатора Курганской области по воркауту. В соревнованиях примут участие спортсмены не только из Кургана, но и Тюменской и Свердловской областей.
Движение автомобильного транспорта по улице Комсомольской, на участке от Пушкина до Гоголя с 11:00 до 18:30.
© «Вечерние ведомости»
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