Вадим Шумков официально вспушил в должность губернатора Курганской области

17:39 | 18.09.2019

Фото пресс-службы Курганской областной думы

Сегодня, 18 сентября состоялось внеочередное заседание Курганской областной Думы, где состоялась инаугурация Вадима Шумкова. Победивший на выборах врио главы региона официально вступил в должность губернатора. Торжественная церемония прошла в здании областной филармонии.



Председатель избирательной комиссии региона Валерий Самокрутов вручил Вадиму Шумкову удостоверение об его избрании губернатором. После чего он принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Курганской области. Вадим Шумков поклялся верно служить народу, защищать права и свободы человека, Устав и законы области и добросовестно выполнять свои обязанности ближайшие пять лет, рассказали в пресс-службе облдумы.



После принятия присяги спикер зауральского парламента Дмитрий Фролов возложил на Вадима Шумкова нагрудный знак губернатора Курганской области. С этого момента он официально вступил в должность руководителя региона.



«Я слушал присягу и подумал, как она коротка и какая сложная и тяжелая работа предстоит вам. Вы сегодня заручились доверием жителей Курганской области и вам предстоит приумножить это доверие», — сказал на церемонии полпред Президента России в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов.



Губернатор поблагодарил избирателей края, оказавших доверие и поддержавших его кандидатуру на выборах: «Заверяю жителей региона, что буду работать с полной отдачей сил как губернатор и как человек, для меня Зауралье — родной дом, любимая земля, край наших предков».



В заключение церемонии Вадим Шумков отчитался о проделанной за 11 месяцев работе и поставил целью сделать Зауралье процветающим и богатым краем.



Напомним, по итогам голосования выборы губернатора в регионе признаны состоявшимися и действительными. Вадим Шумков набрал большее количество голосов, за него проголосовали 80,86 % избирателей.

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