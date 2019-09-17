В Зауралье наказали инспектора, который закрыл глаза на неисправный огнетушитель в детском лагере

15:16 | 18.09.2019

В Белозерском районе Курганской области государственного инспектора по пожарному надзору привлекли к дисциплинарной ответственности за халатное отношение к служебным обязанностям при проверке детского оздоровительного лагеря им. А. Рогачева. Об этом сообщает региональная прокуратура.



Районное надзорное ведомство в ходе проверки выявило в учреждении нарушения требований пожарной безопасности, оставшиеся без внимания сотрудников пожарного надзора. В частности, в детском лагере использовались огнетушители с истекшим сроком годности, последняя проверка состояния которых проводилась аж в 2012 году.



При этом незадолго до надзорных мероприятий госинспектором проводилась проверка соблюдения требований пожарной безопасности в этом лагере.



«Нарушения в части несоответствия огнетушителей требованиям законодательства были известны инспектору, но он не принял действенных мер по их устранению, в проверочной документации их не отразил, устно потребовал от директора лагеря заменить огнетушители, что ею сделано не было. Учитывая, что территория лагеря находится в лесном массиве, подобное бездействие со стороны инспектора могло повлечь за собой тяжкие последствия», — сделали вывод в прокуратуре.



Неисправные огнетушители заменили лишь после вмешательства прокуратуры района. По результатам рассмотрения представления прокурора района пожарный инспектор привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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