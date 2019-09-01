Сбежавший из спецучреждения Зауралья 16-летний подросток задушил деда во время застолья

18:19 | 17.09.2019

В Курганской области перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве своего деда в мае текущего года. Как утверждает следствие, юноша задушил его руками во время застолья. Причиной стала бытовая ссора, переросшая в открытый конфликт, отметили в региональном СУ СКР.



После убийства подросток на попутках уехал в Москву, затем пытался скрыться в других крупных городах. Оперативники обнаружили его Перми и доставили на малую родину. По ходатайству следователя суд заключил юношу под стражу.



Ранее подросток был осужден за кражу. Он воспитывался в одном из специализированных учреждений региона, откуда накануне сбежал.



Следователь в рамках данных ему полномочий по уголовному делу внес представление в органы системы профилактики, поскольку одним из условий случившегося явилось отсутствие надлежащего контроля за лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, ранее судимыми и склонными к совершению преступлений.

© «Вечерние ведомости»