В Зауралье в суд отправится бизнесмен, причинивший ущерб озеру-памятнику Горькое. Восстановление невозможно

17:22 | 17.09.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

Следственный комитет РФ по Курганской области завершил расследование уголовного дела 63-летнего жителя города Щучье, который обвиняется в причинении значительного ущерба озеру Горькое — Виктория, памятнику природы регионального значения. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.



Согласно материалам дела, в июле 2018 года обвиняемый, пренебрегая особым режимом охраны памятника природы, нарушив запреты, содержащиеся в положениях законодательства в области охраны окружающей среды, самовольно установил железобетонные плиты и отсыпал грунтом береговую полосу уникального озера. Таким образом он намеревался облагородить прибрежную территорию для дальнейшего частного использования.



Как отметили в управлении, произошло негативное антропогенное воздействие на озеро, повлекшее повреждение (запечатывание) почвенного покрова, уничтожение исходной растительности, изменение рельефа водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы, изменение рельефа дна водоёма на участке работ, сокращении площади ценного участка недр — месторождения лечебной грязи.



Особо охраняемая природная территория является одновременно лечебно-оздоровительной местностью, известной уникальной лечебной иловой грязью, минеральной водой и рапой. В его границах расположен детский санаторий. Месторождение лечебной грязи водоема относится к участкам недр федерального значения.



Установленный размер материального ущерба, причиненного озеру Горькое — Виктория составляет более 4 млн рублей. Следствие подчеркивает, что с экологической точки зрения причиненный вред является значительным, так как восстановление исходного состояния окружающей среды в полной мере невозможно.

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