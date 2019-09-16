Объем инвестиций в основной капитал Зауралья увеличился в два раза

10:34 | 17.09.2019

В первом полугодии 2019 года в Курганской области инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы, увеличились в два раза и составили около 17,5 млрд рублей. Это 204 % к соответствующему периоду предыдущего года, утверждает пресс-служба губернатора региона.



За этот же период крупный и средний бизнес в основном инвестировал в приобретение оборудования и транспортных средств — 56,7 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года значительно увеличились инвестиции, направленные на следующие виды деятельности: транспортировка и хранение — в 8 раз, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — в 6 раз, деятельность профессиональная, научная и техническая — в 2,1 раза, деятельность финансовая и страховая — в 1,5 раза.

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