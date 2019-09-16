Курган: новости дня
10:27 | 17.09.2019
Фото пресс-службы администрации Кургана
Избранные депутаты Курганской городской думы получили удостоверения
В городскую думу избрано 26 депутатов: 13 — по единому избирательному округу и 13 — по одномандатным избирательным округам. В ближайшие дни им предстоит назначить дату первого заседания, уточнили в пресс-службе администрации города.
Всем избранным депутатам глава городского избиркома Александр Якушев вручил удостоверения установленного образца. Он поздравил депутатов с победой на выборах и пожелал удачи в дальнейшей работе.
«Жители Кургана оказали вам свое доверие, отдав свои голоса. Теперь вам предстоит большая и плодотворная работа на благо горожан», — сказал Якушев.
© «Вечерние ведомости»
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