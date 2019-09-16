Избранные депутаты Курганской городской думы получили удостоверения

10:27 | 17.09.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Избирательная комиссия Кургана утвердила общие результаты выборов депутатов городского парламента седьмого созыва. В течение трех дней после опубликования данного решения все народные избранники будут зарегистрированы.



В городскую думу избрано 26 депутатов: 13 — по единому избирательному округу и 13 — по одномандатным избирательным округам. В ближайшие дни им предстоит назначить дату первого заседания, уточнили в пресс-службе администрации города.



Всем избранным депутатам глава городского избиркома Александр Якушев вручил удостоверения установленного образца. Он поздравил депутатов с победой на выборах и пожелал удачи в дальнейшей работе.



«Жители Кургана оказали вам свое доверие, отдав свои голоса. Теперь вам предстоит большая и плодотворная работа на благо горожан», — сказал Якушев.

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