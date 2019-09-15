Курган: новости дня
13:35 | 16.09.2019
В рамках фестиваля граффити уличные художники нарисуют самый крупный стрит-арт в Кургане
Граффити с тематикой космоса нарисуют на здании теплопункта №133, который расположен в 5-ом микрорайоне. Здесь проходит ежедневный маршрут учеников школы №56 и гимназии №19, жителей ближайших микрорайонов.
С инициативой о проведении в регионе фестиваля граффити выступил руководитель Молодёжного кластера «Абстракт» Александр Чубакин. Подобные проекты этим летом и осенью реализуются в разных районах Кургана.
© «Вечерние ведомости»
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