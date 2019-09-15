В рамках фестиваля граффити уличные художники нарисуют самый крупный стрит-арт в Кургане

13:35 | 16.09.2019

Этой осенью в рамках фестиваля граффити самый крупный стрит-арт в Кургане появится в Заозерном. Уличные художники уже готовятся к старту работ, сообщает портал «Инициативы Зауралья».



Граффити с тематикой космоса нарисуют на здании теплопункта №133, который расположен в 5-ом микрорайоне. Здесь проходит ежедневный маршрут учеников школы №56 и гимназии №19, жителей ближайших микрорайонов.



С инициативой о проведении в регионе фестиваля граффити выступил руководитель Молодёжного кластера «Абстракт» Александр Чубакин. Подобные проекты этим летом и осенью реализуются в разных районах Кургана.

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