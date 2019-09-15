В Кургане подвели итоги голосования «Инициативного бюджета»: «Проект будет реализовываться поэтапно»

13:21 | 16.09.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

В Кургане определен рейтинг общественных территорий города, которые планируют благоустроить в первую очередь в рамках реализации проекта «Инициативный бюджет». Напомним, голосование за объекты проходило 8 сентября, в день выборов. Свое мнение высказали более 40 тысяч горожан.



Среди территорий общегородского значения на голосование было выставлено 14 объектов. В лидеры вышли проекты строительства велодорожки по шоссе Тюнина, благоустройства сквера им. Высоцкого и участка улицы Победы около ТРЦ «Рио». В списке мероприятий районного значения числилось 42 объекта. В тройку победителей вошли территории школ № 5, №29 и №30, где планируют установить уличные тренажеры. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.



Как отметили в мэрии, данные, поступившие из пунктов голосования, обобщены муниципальной счетной комиссией, в которую вошли представители Общественных палат области и города, и общественной комиссии по реализации проекта «Комфортная городская среда».



«Проект будет реализовываться поэтапно. Сейчас будем прорабатывать механизм: в соответствии с количеством набранных голосов будет выстроена очередность, — отметил первый заместитель главы города Андрей Жижин.— Исходя из возможностей бюджета, территории, набравшие наибольшее число голосов, планируется включить в программы на 2020 год, остальные — на последующие годы».



Напомним, аналогичное голосование уже проводилось в Кургане в марте 2018 года. На его основе был сформирован план работы по благоустройству города на строительный сезон 2018 год и последующие периоды.

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