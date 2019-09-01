В Курганской области пускают с молотка санаторий «Лесники»

18:45 | 13.09.2019

АО «Курорты Зауралья» объявило о продаже санатория «Лесники», расположенного в реликтовом сосновом бору в 25 километрах от Кургана. Данная информация опубликован на официальном сайте компании.



Проведение открытого аукциона назначено на 14 ноября. Приём заявок начнется уже с 16 сентября, а закончится 8 ноября. Начальная цена продажи установлена в размере 193 450 000 рублей. Величина повышения цены («шаг аукциона») — 1 000 000 рублей, размер задатка — 20 % от начальной цены.



Бальнеологический круглогодичный санаторий расположен в реликтовом сосновом бору на слиянии рек Тобол и Утяк. Главной ценностью учреждения является природная хлоридо-натриевая минеральная вода «Лесники». Основной профиль санатория — заболевания опорно-двигательной, дыхательной и нервной систем, аллергии, дерматиты и болезни желудочно-кишечного тракта.



В состав комплекса входят три спальных корпуса, культурный центр, лечебное отделение и поликлиника.

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