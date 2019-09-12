Бухгалтерша курганского ТСЖ с воровским прошлым получила срок за хищение

13:56 | 13.09.2019

Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 38-летнему бухгалтеру ТСЖ за хищение денег товарищества с использованием своего служебного положения.



Как уточнили в областной прокуратуре, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления женщина, работая в должности бухгалтера ТСЖ, перечислила с расчетного счета товарищества на свой личный расчетный счет свыше 180 тысяч рублей.



Подсудимая в судебном заседании вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Суд принял во внимание смягчающее обстоятельство (активное способствование расследованию преступлений), и окончательно назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.

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