В Кургане таксист насмерть сбил девушку пешеходном переходе

13:42 | 13.09.2019

В Кургане вечером 12 сентября на проспекте Маршала Голикова в 3-м микрорайоне водитель такси сбил 27-летнюю девушку.



Водитель LADA Granta двигался в правом ряду, со стороны улицы Мальцева в направлении Мостостроителей. Наезд произошел, когда девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи.



Как сообщают пользователи в сети «ВКонтакте», у девушки остались 8-месячный ребёнок и муж. По данным службы информации «Область 45», сервис заказа такси «Максим» в ближайшее время предоставит материальную помощь родственникам погибшей в размере 500 тысяч рублей по корпоративной программе защиты.

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