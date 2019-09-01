Парк «Царево городище» в Кургане расширят новыми объектами

18:19 | 10.09.2019

Культурно-исторический комплекс парк «Царево городище» в Кургане расширяет, построив рядом с деревянной сторожевой башней в ближайшее время еще две. Как сообщает мэрия города, строительные работы в парке уже начались.



В рамках реализации муниципальной программы «Любимый город» в ближайшие месяцы башни возведут на входе в комплекс, где раньше были входные ворота. Новые помещения будут утеплены и в них разместятся сувенирная лавка и экспозиция на историческую тему. До конца сентября парк будет работать в обычном режиме.



Существующая деревянная сторожевая башня с фрагментами крепостной стены возведена в 2013 году в память о первом поселении.

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