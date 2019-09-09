Житель Зауралья угнал у приятеля машину, разбил и уехал с места ДТП на такси

14:04 | 10.09.2019

Зауральские полицейские задержали в Шумихинском районе подозреваемого в угоне автомобиля. Молодой человек украл у приятеля иномарку, припаркованную у подъезда многоквартирного дома, но завладеть машиной помешала дорожная авария.



Силовики установили, что друг из Альменевского района приехал к потерпевшему накануне вечером. После употребления спиртных напитков, хозяин дома уснул. Гость взял у него ключи от машины и поехал домой. Однако доехать до места назначения ему не удалось. На дороге водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.



Как уточнили в УМВД России по Курганской области, угонщик в аварии не пострадал. Он выбрался из машины, вызвал такси и покинул место аварии. Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Автомобиль с механическими повреждениями помещен на специализированную стоянку.



По факту угона возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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